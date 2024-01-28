З цього можна зробити висновок, що Путін уже давно загнав себе у глухий кут. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що до цього могли призвести кілька недолугих рішень.

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Фатальні помилки Путіна

Нещодавно оперативне командування "Південь" повідомило, що росіяни проводять штурмові дії без залучення бойової броньованої техніки. Своєю чергою, українські військові дедалі частіше показують "витвори мистецтва" окупантів, де на шасі встановлюють системи ведення вогню з кораблів.

Крім цього, Росія нарощує співпрацю з Північною Кореєю, зокрема планується візит Путіна до Кім Чен Ина, де, імовірно, диктатор проситиме зброю. Це все вказує на те, що у Росії недостатньо засобів ведення війни проти України й досягнути поставлених цілей окупанти навряд чи зможуть.

Російський президент зробив 2 фатальні помилки.

Коли ухвалив рішення про визнання так званих "ЛДНР" перед початком повномасштабного вторгнення. Коли поспіхом почав проводити референдуми на частково захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей, приєднавши їх до Росії та змінивши конституцію.

Путін, роблячи свої заяви, не може сказати прихильникам, що "ми змінюємо свої цілі", а альтернативний кандидат у президенти може, приміром, Борис Надєждін. Говорити про адекватність того, що робив Путін і те, що вчиняє нині – складно й не вкладається у здорову логіку, це хвора психіка, яке не піддається поясненню,

– сказав Клочок.

На Путіна може чекати доля Пригожина

Клочок наголосив, що зазвичай політики досягають своїх цілей військовим шляхом, якщо потужностей недостатньо – у гру вступають їхні прихильники, які обслуговують нездорові ідеї, як-от Путіна. Вони розуміють, що потрібно буде стабілізувати ситуацію задля двох причин:

щоб будь-яким способом втриматися при владі;

щоб не нести відповідальності за скоєні злочини або відтермінувати її.

Якщо взяти до уваги Нюрнберзькі процеси після Другої світової війни, які тривали по всій Європі над поплічниками нацистського режиму Гітлера, тоді відбувалися вкрай неоднозначні історії. Ті, хто прямо або опосередковано співпрацював з гітлерівським режимом, допомагав, але не був публічним – змогли уникнути покарання й навіть повернулися на свої робочі місця.

Україна може мати схожу ситуацію з Росією. Наприклад, якщо досягти домовленостей про припинення війни вдасться, то тема покарання злочинців залишиться відкритою довгий час через якісь неузгоджені юридичні позиції. Попри це, Україна висуватиме претензії, вимагатиме репарацій та справедливого кримінального суду.

Утилізуючи Путіна, ви утилізуєте масу проблем. Нехай відправлять його на пенсію, сидітиме на Валдаї, його не будуть видавати, але приберуть з інформаційного поля як Євгенія Пригожина. Є ж думки, що він живий. Принаймні ГУР каже, що немає доказів його знищення. Все затихло. І з Путіним так само може бути,

– зауважив Валерій Клочок.

Окупанти мають дедалі більше проблем