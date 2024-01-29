Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Сергій Асланян, зауваживши, що "похмурим фігурам", які з'явилися "з нізвідки", намагаються заднім числом зробити біографію. Він додав, що вони дуже не впевнені у тому, що беруть участь у виборах, а також не знають, що про них написано.

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"З Путіним відбувається по всій країні ще більш дивна ситуація. Адже про нього всі забули. Настільки само собою зрозуміло, що він "вже переміг", що забувають збирати підписи, забувають показувати, як триває агітація. Забувають показувати тих людей, які збирають суспільну думку", – сказав Асланян.

"Легітимна" вистава

"Переможне видворення" назад у Кремль Владіміра Путіна настільки усім здається аксіомою, що "дограти" попередній сценарій не спромоглися. Так намагаються показати, що у нього нібито є, зокрема, передвиборчі штаби.

"Усе, що треба, у нього є". І ця гра з явною перемогою одного при здивуванні інших, яких призначили у співучасники, надзвичайно показова", – наголосив російський опозиційний журналіст.

Однак, лише в Росії. Адже щойно з'явився "антивоєнний" кандидат на пост президента Росії Боріс Надєждін, з'явилося трохи інтриги, інтересу та "правдоподібності". Так, мовляв, процедура нібито стала "легітимною" і "з'явився вибір".

"Легітимізував" цю виставу. З-за кордону це виглядає: "У росіян же дійсно вибори. Вони ж самі усвідомлено обрали не Надєждіна". Немає жодної передвиборчої кампанії. Путін переміг давно – 20 років тому. І жодного разу не було ніяких виборів,

– сказав російський опозиційний журналіст.

Мовляв, завжди були заздалегідь визначені результати. Це була завжди дуже серйозна та негарна гра. І, для того, аби вона тепер здавалася "правдою", для цього є Боріс Надєждін.

"З боку Заходу – "чесні" вибори", – сказав Сергій Асланян.

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