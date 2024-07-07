Непредсказуемая фигура: чего Путин может ожидать от Трампа: что Путин может ожидать от Трампа

В США продолжается предвыборная кампания. Один из претендентов на пост президента страны Дональд Трамп, по мнению России, может быть им удобным. Однако не все так просто.

Бывший президент США часто делает заявления, которые противоречат предыдущим, поэтому никто не знает, что ожидать от него. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что для Кремля нет "выгодного" кандидата.

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Чего Путин может ожидать от Трампа

По словам Мусиенко, Трамп для Путина сейчас является непредсказуемой фигурой, от которой Кремль не знает, что ожидать. Россияне рассчитывают на то, что настроения изоляции Трампа и его команды им будет выгодна.

Они (россияне – 24 Канал) смотрят, что США сейчас может снизить свое присутствие в Европе, оставить только, например, ядерный щит и какую-то авиацию. В Кремле считают, что это положительный признак,

– объяснил руководитель.

С другой стороны, Москва, скорее всего, не думает, что Трамп это сделает, потому что сейчас США на стадии предвыборной кампании. Кроме этого, бывший президент сам неоднократно делал заявления, которые могут противоречить друг другу.

Он сделал заявление, что США не будут воевать за восточный фланг НАТО, а потом прошло несколько недель и он заявил, что США будут гарантировать своим партнерам поддержку и безопасность,

– отметил Мусиенко.

Поэтому сейчас трудно спрогнозировать дальнейшие его действия: будет ли он против предоставления Украине военной помощи или противоположное.

Оба варианта могут быть "не на руку" Кремлю

По мнению руководителя, демократы сейчас тоже на распутье, они размышляют над политикой Трампа, как будущего президента и не знают чего ждать. Если же главой страны снова будет Байден, они будут подталкивать его к более радикальным действиям, чтобы не было сомнений в упадке США и потери Байденом лидерства.

Поэтому для России не складывается все хорошо ни по сценарию демократов, ни по сценарию республиканцев,

– добавил Мусиенко.