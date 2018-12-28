Предвыборная гонка, предоставление автокефалии, положительный имидж Украины: итоги экспертов

В пятницу, 28 декабря, эксперты подводили итоги 2018 года. Они обсудили вопросы политики, в частности предвыборную гонку, предоставление Украинской православной церкви автокефалии и положительные изменения для Украины на международной арене.

Об этом рассказала корреспондентка 24 канала в прямом эфире.

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Эксперты начали с предвыборной гонки, ведь президентские выборы состоятся уже в марте 2019 года. По последним данным, лидером остается Юлия Тимошенко – 16%, за ней идет Петр Порошенко.



Петр Порошенко и Юлия Тимошенко

На фоне будущих выборов сейчас обостряется конфликт между различными партиями и парламентскими фракциями, а это за собой влечет приостановление реформ в Украине, а также рост популизма среди политиков, что грозит уменьшением развития экономики в стране. Эксперты советуют политикам сконцентрироваться на борьбе с коррупцией.

Стоит отметить, что главным событием этого года эксперты назвали именно предоставление автокефалии Украинской православной церкви. Они считают, что украинцы поддерживают создание Поместной православной церкви.

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Интересно, что накануне украинцев опросили, нужно ли Украине вступать в НАТО. Эту идею поддержало 46% опрошенных, которые сказали, что лучший вариант обеспечения безопасности Украины – это вступление в Альянс.

Если бы был референдум, то однозначно он был бы выигран. В том числе и потому, что противники НАТО гораздо меньше готовы идти на этот референдум, чем сторонники,

– сказала директор Фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина.

Между прочим, эксперты отметили, что имидж Украины улучшился на международной арене, поэтому считают, что Украину стали лучше воспринимать в мире. Также эксперты добавили, что украинская армия стала более боеспособной.