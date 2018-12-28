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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Передвиборчі перегони, надання автокефалії, позитивний імідж України у світі: підсумки експертів

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      У п'ятницю, 28 грудня, експерти підбивали підсумки 2018 року. Вони обговорили питання політики, зокрема передвиборчі перегони, надання Українській православній церкві автокефалії та позитивні зміни для України на міжнародній арені.

      Про це розповіла кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

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      Експерти розпочали з передвиборчих перегонів, адже президентські вибори відбудуться вже у березні 2019 року. За останніми даними, лідером досі залишається Юлія Тимошенко – 16%, за нею йде Петро Порошенко.

      Петро Порошенко та Юлія Тимошенко
      Петро Порошенко та Юлія Тимошенко

      На фоні майбутніх виборів нині загострюється конфлікт між різними партіями та парламентськими фракціями, а це за собою тягне призупинення реформ в Україні, а також зростання популізму серед політиків, що загрожує зменшенням розвитку економіки в країні. Експерти радять політикам сконцентруватися на боротьбі з корупцією.

      Варто наголосити, що головною подією цього року експерти назвали саме надання автокефалії Українській православній церкві. Вони вважають, що українці підтримують створення Помісної православної церкви.

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      Цікаво, що напередодні українців опитали, чи потрібно Україні вступати до НАТО. Цю ідею підтримало 46% опитаних, які сказали, що найкращий варіант гарантування безпеки України – це вступ до Альянсу.

      Якби був референдум, то однозначно він би був виграний. В тому числі й тому, що противники НАТО набагато менше готові йти на цей референдум, ніч прихильники,
      – сказала директор Фонду Демократичні ініціативи Ірина Бекешкіна.

      Між іншим, експерти відзначили, що імідж України цього року поліпшився на міжнародній арені, тож вважають, що Україну стали краще сприймати у світі. Також експерти додали, що українська армія стала більш боєздатною.

      Теги: Новини політики Новини України Юлія Тимошенко Петро Порошенко Томос Православна церква України НАТО
      Джерело: 24 канал
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