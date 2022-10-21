Преемник Лиз Трасс будет акцентировать внимание на внутренней политике: не навредит ли это Украине

Накануне премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о своей отставке. Она будет оставаться при должности, пока не выберут нового человека.

Однако никакой угрозы для Украины пока нет. Об этом 24 каналу сказал американский политолог Рамис Юнус.

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Внутриполитические вопросы

Как отметил политолог, сегодня размер выделяемой Украине помощи – это мизер по сравнению с ВВП, который имеет страна. Следовательно, нестабильность в Великобритании не связана с помощью.

"Это внутриполитические проблемы, которые накопились после пандемии экономического порядка. Не смог их решить тот же Борис Джонсон, и Лиз Трасс, возможно, начала не с того", – отметил Юнус.

В любом случае, добавил он, то напряжение страстей, которое было в британском обществе, она не смогла нейтрализовать, несмотря на то, что внешнеполитически продолжала ту же линию.

У Консервативной партии сегодня большинство, а идти на внеочередные парламентские выборы при низком рейтинге им не выгодно. Я думаю, они найдут какую-нибудь кандидатуру, которая больше будет заниматься внутриполитическими вещами – именно экономическими вопросами. А то, что касается поддержки Украины, будет идти в свою очередь,

– подчеркнул политолог.

Он отметил, что в британском парламенте наблюдается двухпалатная поддержка. Более того, она значительно мощнее, чем в Конгрессе США. "Я бы не драматизировал ситуацию и не вижу поводов для беспокойства на этом направлении именно через призму Украины", – подытожил Рамис Юнус.

Отставка Лиз Трасс: коротко

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс решила уйти в отставку после 5 недель пребывания в должности. Это стало кратчайшим премьерством в современной истории Соединенного Королевства. За это время Трасс лишь усугубила политический и экономический кризис в стране, полностью потеряла поддержку своей фракции и популярность среди британцев. Ее решение неожиданностью не стало.

Основной кандидат на должность нового премьера – бывший глава Минфина Великобритании Риши Сунак. Его рейтинг внутри Консервативной партии наиболее приемлем, поэтому он может удовлетворить оба крыла консерваторов и стать некой компромиссной фигурой.

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