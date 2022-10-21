Однак ніякої загрози для України наразі немає. Про це 24 каналу сказав американський політолог Раміс Юнус.

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Внутрішньополітичні питання

Як зауважив політолог, сьогодні розмір допомоги, який виділяється Україні – це мізер у порівнянні з ВВП, яке має країна. Відтак нестабільність у Великій Британії не пов'язана ані з допомогою, ані з недопомогою.

"Це внутрішньополітичні проблеми, які накопичилися після пандемії економічного порядку. Не зміг їх вирішити той самий Борис Джонсон, і Ліз Трасс, можливо, почала не з того", – відзначив Юнус.

У будь-якому випадку, додав він, те напруження пристрастей, яке було у британському суспільстві, вона не змогла нейтралізувати, попри те, що зовнішньополітично продовжувала ту саму лінію.

У Консервативної партії сьогодні більшість, а йти на позачергові парламентські вибори при низькому рейтингу їм не вигідно. Я думаю, вони знайдуть якусь кандидатуру, яка більше буде займатися внутрішньополітичними речами – саме економічними питаннями. А те, що стосується підтримки України, йти своєю чергою,

–наголосив політолог.

Він зауважив, що у британському парламенті спостерігається двопалатна підтримка. Ба більше, вона є значно потужнішою, аніж у Конгресі США. "Я б не драматизував ситуацію і не бачу приводів для занепокоєння на цьому напрямку саме через призму України", – підсумував Раміс Юнус.

Відставка Ліз Трасс: коротко

Прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс вирішила піти у відставку після 5 тижнів перебування на посаді. Це стало найкоротшим прем'єрством в сучасній історії Сполученого Королівства. За цей час Трасс лише поглибила політичну та економічну кризу в країні, повністю втратила підтримку своєї фракції та популярність серед британців. Тож її рішення несподіванкою не стало.

Основний кандидат на посаду нового прем'єра – колишній очільник Мінфіну Великої Британії Ріші Сунак. Його рейтинг всередині Консервативної партії найбільш прийнятний, тож він може задовольнити обидва крила консерваторів і стати такою собі компромісною фігурою.

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