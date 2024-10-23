ЦАХАЛ подтвердил убийство преемника лидера "Хезболлы" Хашима Сафи ад-Дина

Около 3 недель назад армия обороны Израиля ликвидировала преемника лидера ливанской группировки "Хезболла" Хасана Насраллы. Речь идет о Хашиме Сафи ад-Дине.

Это подтвердили Военно-воздушные силы Израиля в соцсети Х, ранее известной как твитер.

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Хашима Сафи ад-Дина убили

Израильские военные подтвердили ликвидацию Хашима Сафи ад-Дина.

Около трех недель назад Хашима Сафи ад-Дина, председателя исполнительного совета террористической группировки организации "Хезболла" и Хосейн Али Зима, глава штаба разведки "Хезболлы", были убиты во время нападения на Даха в Бейруте вместе с другими командирами,

– заявили в ВВС Израиля.

Израильские военные самолеты атаковали главный штаб разведки террористической организации "Хезболла", расположенный под землей. Как утверждают в ВВС, на момент атаки там находилось 25 должностных лиц "Хезболлы".

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Кстати, об убийстве преемника Насраллы премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявлял еще 8 октября. Однако военные отмечали, это надо проверить.