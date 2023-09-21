Швеция передала Украине танки Stridsvagn 122: в чем их преимущества

Швеция передала Украине десять танков Stridsvagn 122 – это аналог Leopard 2. Техника уже на территории нашего государства.

В Вооруженных силах Швеции сегодня, 21 сентября сообщили, что 10 танков уже прибыли в Украину вместе с экипажами, прошедшими обучение в Швеции.

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"Мы дали им все, что могли, хороший материал и хорошие знания. Теперь мы желаем им всего наилучшего в увольнении своей страны", – сказал начальник оперативного отдела штаба армии Матс Людвиг.

Инструкторы следят за успехами ВСУ

Отмечают, что танки находятся в Украине "уже некоторое время", а шведские инструкторы следят за успехами их экипажей в соцсетях.

Решение о передаче Украине десяти танков в Швеции было принято 24 февраля 2023 года.

Вооружение танка Stridsvagn 122 состоит из 120-мм гладкоствольного орудия, двух пулеметов калибра 7,62 мм и дымовых гранатометов. Экипаж состоит из четырех человек: командир, водитель, наводчик и заряжающий.