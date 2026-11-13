Более 4 тысяч FPV в месяц: офицер НГУ рассказал о преимуществе России в дронах

Российские войска обладают количественным преимуществом в беспилотниках и превосходят Силы обороны в несколько раз. В отдельных полосах обороны захватчики запускают более 4 – 5 тысяч ударных FPV-дронов ежемесячно.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Андрей Отченаш.

Угроза со стороны спецподразделений противника

По его словам, за всю историю современной войны не было периода, когда Украина имела бы преимущество над врагом по количеству беспилотников. Противник превосходит нас по количеству средств и интенсивности атак в несколько раз.

Военный обратил внимание на колоссальные масштабы поставок и использования БПЛА противником непосредственно на передовой.

При этом у нас в зоне боевых действий количество FPV может превышать 4 – 5 тысяч в месяц. Количество этих средств чрезвычайно большое, оно растет, и противник снабжается довольно хорошо,

– подчеркнул Андрей Отченаш.

Оккупанты активно запускают дроны различных типов, в частности разведывательные аппараты, барражирующие боеприпасы "Ланцет", ударные беспилотники "Молния" и "Бандероль". Особую опасность представляют специализированные подразделения захватчиков.

"Рубикон" – это высококвалифицированные специалисты Российской Федерации в области БПЛА. Они уничтожают нашу логистику. Их основная задача – уничтожение наших разведывательных беспилотников, наших тяжелых летательных аппаратов и НРК,

– пояснил офицер НГУ.

Несмотря на численное превосходство россиян, Силы обороны Украины делают акцент на качестве беспилотных систем и мастерстве операторов. Кроме того, украинские воины уничтожают вражеские группы операторов: недавно Силы беспилотных систем успешно нанесли удар по базе специалистов подразделения "Рубикон" во временно оккупированном Бердянске.

Как россияне лгут о продвижении на 30 километров

Военный отметил, что реальное положение дел на фронте существенно отличается от того, что сообщают генералы и пропагандисты страны-агрессора. В частности, международные OSINT-исследователи фиксируют реальную линию обороны, которая опровергает заявления оккупантов.

Там разница между тем, что сообщает Российская Федерация, и тем, что сообщают Силы обороны Украины, в некоторых местах составляет 30 километров. То есть россияне приписывают себе 30 километров территории, которая на самом деле не находится под их контролем,

– подчеркнул Андрей Отченаш.

По его словам, подобная ситуация сложилась и на Добропольском направлении, где захватчики еще в начале октября поспешили заявить о якобы захвате города. На самом деле враг лишь пытается проникнуть на территорию, тогда как 60 – 70% города полностью находятся под контролем Сил обороны Украины.

Как туман влияет на линию соприкосновения?

Погодные условия, в частности густой туман, существенно затрудняют проведение разведки с помощью беспилотных авиационных комплексов. Враг пытается воспользоваться плохой видимостью для продвижения пехоты и проведения внутренних ротаций, однако Силы обороны срывают эти планы.

Так же, как мы не видим, так и противник не видит. Он тоже постоянно жалуется на то, что из-за тумана не может проводить разведку. Соответственно, у нас есть определенные маневры, чтобы выводить раненых или менять личный состав,

– пояснил офицер НГУ.

Ранее командующий Десантно-штурмовыми войсками Олег Апостол объяснял, как захватчики расширяют войну с помощью дронов и пытаются затруднить украинскую логистику.

Сбор для бригады "Рубеж"

Во время эфира зрителей призвали поддержать защитников и присоединиться к благотворительному сбору средств. Для 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Рубеж" собирают средства на управляемые модули минирования и разминирования.

Каждый взнос имеет важное значение для сохранения жизней военных и выполнения боевых задач на самых сложных участках передовой.

Сбор на управляемые модули минирования (разминирования) для бригады НГУ "Рубеж" / Скриншот с видео