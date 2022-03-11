Прекращайте бомбить мирных, мы проиграли, – пленный летчик обратился к братьям по преступлению

Сегодня состоялась пресс-конференция военнопленных летчиков российской армии.

Во время нее подполковник, заместитель командира 47 бомбардировочного авиационного полка Криштоп Максим обратился ко всем военнослужащим вооруженных сил России.

Он призвал немедленно перестать выполнять преступные приказы и вести боевые действия.

Немедленно прекращайте бомбить мирные города. Я считаю, что эту войну мы уже проиграли,

– сказал пленник.

Он рассказал, что по мирным объектам Харькова использовались фугасные авиабомбы, калибром 250 и 500 килограмм и радиусом поражения 60 метров.

Чудовищность преступных приказов – ужасает. Но есть возможность не выполнять эти приказы, однако я проявил слабость и выполнил этот ужасный приказ,

– признался пленник.

Также он сказал, что пленные сами обратились к руководству ВСУ с просьбой предоставить возможность принять участие в пресс-конференции, чтобы через СМИ разных стран попробовать и приложить все усилия, чтобы завершить "этот ужасный конфликт".

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