Прекращение авиасообщения с Беларусью не санкции, а защита украинцев, – ОП

В Офисе Президента заявили, что прекращение авиасообщения с Беларусью не является санкционным инструментом. Такое решение имеет за цель защитить украинцев.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что это постановление украинского правительства – попытка защитить украинских путешественников.

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Это не санкции. Это постановление правительства Украины. Мы защищаем граждан Украины, путешествующих (самолетами – 24 канал) над другими странами. Вы видели примеры прошлой недели. Именно поэтому такие решения Министерство инфраструктуры и правительство принимают,

– отметил Тимошенко.

Авиасообщение с Беларусью Украина закрыла еще 26 мая. Подготовить такое решение поручил лично президент Владимир Зеленский.

Евросоюз 25 мая запретил белорусским авиакомпаниям летать на свою территорию. В ответ белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила рейсы в Италию, Нидерланды, Польшу, Германию и другие страны ЕС.

Причиной таких решений стало задержание в Минске экс-редактора оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги. Самолет Ryanair, на котором они летели в Вильнюс, принудительно посадили в Минске. Причиной стало якобы сообщение о заминировании, однако никакой взрывчатки не нашли.