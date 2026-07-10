В МИД России озвучили условия прекращения боевых действий в Украине

Российское руководство в очередной раз озвучило свою позицию относительно условий завершения военного конфликта. Официальные представители Москвы исключают возможность компромиссов на нынешней линии фронта.

Об этом пишут российские СМИ.

Что говорят в России об окончании войны?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Кремль не согласится на прекращение боевых действий по нынешней линии фронта. По его словам, Россия будет продолжать войну до тех пор, пока не будут выполнены цели, которые Владимир Путин определил в июне 2024 года.

Президент четко подтвердил, что мы будем продолжать достигать целей, которые были поставлены еще в июне 2024 года во время выступления Владимира Путина в Министерстве иностранных дел,

– заявил Сергей Лавров.

Таким образом Россия фактически подтвердила, что не отказалась от своих прежних требований к Украине.

Лавров сослался на выступление Владимира Путина в Министерстве иностранных дел России в июне 2024 года, когда российский президент озвучил условия, при которых, по его словам, Москва готова прекратить боевые действия.

Тогда Путин потребовал:

полного вывода украинских войск с территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые Россия незаконно считает своими;

международного признания Крыма и этих четырех областей частью России;

отказа Украины от вступления в НАТО;

осуществления так называемых "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

Путин также утверждал, что после выполнения этих условий Россия якобы "немедленно" прекратит огонь.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина пользуется поддержкой в деле достижения мира не только среди международных партнеров, но и в ближайшем окружении российского диктатора Владимира Путина. По его словам, Украина уже предложила конкретные шаги для приближения мира, и все больше людей осознают, что альтернативы дипломатическому урегулированию нет.

Президент также отметил, что украинские Силы обороны продолжают наносить дальнобойные удары по военным целям на территории России и временно оккупированных территориях Украины. По его словам, такие операции уже оказывают ощутимый эффект на российскую экономику и военную логистику.

Зеленский заявил, что бензиновый кризис в России усугубляется в ответ на нежелание Кремля прекратить войну. Он поблагодарил украинских военных за результативные удары на большие расстояния и подчеркнул, что это направление работы будет и в дальнейшем усиливаться.