Путин может пойти на 30-дневное прекращение огня, – Денисенко спрогнозировал дальнейшие действия

Кремлевский диктатор Владимир Путин может согласиться на 30-дневное перемирие. Вероятность этого значительно больше, чем 50%. В течение этих 30 дней будут происходить переговоры.

От этих переговоров и будет зависеть, как будут развиваться события дальше. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Вадим Денисенко.

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"Вероятность больше, чем 50%"

Вадим Денисенко отметил, что 30-дневное перемирие – это промежуточный этап. Для России будет логичнее согласиться на правила США. Однако россияне могут решить пропустить его и продолжать войну дальше. Тогда на этом этапе это почти закроет возможности для переговорного процесса. Решение будет принимать сам Путин, исходя из того, поможет ли это ему дольше жить и дальше управлять Россией.

Вероятно, Путин согласится на 30-дневное перемирие с большими оговорками, заявлениями, рассказами. Но вероятность того, что он согласится значительно больше, чем 50%. В течение этих 30 дней будут происходить переговоры, от качества, интенсивности, реалистичности которых будет зависеть то, как дальше будут развиваться события,

– предположил он.

У США есть рычаги влияния на Путина. В частности, перекрыть Балтийское море. Тогда 60% экспорта российской нефти остановится, если говорить об идеальном сценарии. Они могут показать, что последние санкции экс-лидера Штатов Джо Байдена, которые вступают в действие 27 марта, начнут действовать.

"Первый варианты – очень радикальный. Не думаю, что американцы на него пойдут сейчас. Но второй вариант – для них реалистичный. Если они видят, что россияне не входят в переговорный процесс, они имеют возможности это сделать", – сказал политолог.

По его словам, Путин этого очень боится. Так называемый глава Кремля понимает, что тогда он будет зависеть от российских элит.