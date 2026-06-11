Это очень вероятно, – журналист назвал самую большую угрозу от прекращения огня в Украине

Украина заинтересована в том, чтобы Россия прекратила полномасштабную войну. Как только это произойдет, сразу возрастают риски для других государств.

Главный редактор издания "ОстроВ", представитель Украины в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Сергей Гармаш рассказал 24 Каналу, что после прекращения огня сразу возрастают риски для стран Балтии.

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Что может произойти после перемирия?

По словам Гармаша, такой сценарий очень вероятен. Именно поэтому европейцы не слишком заинтересованы в том, чтобы в Украине быстро наступил мир. Парадокс в том, что они готовы предоставлять деньги и некоторое оружие. Но напрямую воевать или оказывать реальную помощь в виде войск не хотят.

Если наступит прекращение огня, то Путин вполне может напасть на ту же Эстонию. Далее пойдут переговоры с Европой, где диктатор будет предлагать выход с территории в обмен на прекращение помощи Украине или похожие условия.

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Как отметил Гармаш, сейчас Украина стратегически ослабляет Россию. Но нельзя сказать, что враг находится в критическом положении. Если же Украина сможет сделать так, чтобы экономика России действительно начала разваливаться, тогда уже стоило бы идти на перемирие.

Прекращение огня сейчас приведет к краткосрочному миру. Если дотянем до того, что российская экономика начнет рушиться, то это даст нам много десятилетий мирной жизни. Хотя, конечно, многое будет зависеть еще именно от нас. Поэтому здесь серьезная дилемма. Потому что хочется уже сейчас мира. Но не хочется через условные 10 лет возобновления войны,

– считает Гармаш.

Добавим, недавно Владимир Зеленский заявил, что идеальное решение для переговоров – немедленное завершение войны. Это возможно сделать на встрече на уровне лидеров. А уже потом дипломаты начнут заниматься технической работой.