Прекращение огня до весны вряд ли возможно, – Буданов

Глава Офиса Президента прокомментировал переговорный процесс между Россией и Украиной. Кирилл Буданов заявил, что боевые действия, вероятно, не закончатся до весны.

В то же время он по-прежнему верит в возможность прекращения огня. Об этом глава ОП рассказал в интервью The New York Times.

Что сказал Буданов?

Чиновник отметил, что не исключает, что переговоры могут возобновиться уже в сентябре этого года. Однако он подчеркнул, что условия для прекращения огня вряд ли появятся до весны 2027 года.

Глава Офиса Президента считает, что Россия попытается заставить Украину капитулировать в ходе очередной стратегической зимней бомбардировочной кампании, которая станет уже четвертой.

Однако чиновник убежден, что переговоры всё равно принесут результат.

Переговоры рано или поздно к чему-то приведут. Нельзя бороться всю жизнь,

– подчеркнул Буданов.

В августе первый заместитель главы Офиса Президента Сергей Кислица также заявлял, что Россия не заинтересована в переговорах. Чиновник убежден, что Кремль будет пытаться наносить удары по украинской инфраструктуре.

По его словам, целью Путина будет – заставить украинцев капитулировать. Дипломат заявлял, что вплоть до середины марта враг не будет рассматривать возможность ведения переговоров.