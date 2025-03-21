Путин реагирует на конкретику: экс-руководитель внешней разведки о 4 этапах для окончания войны

Сейчас реальные гарантии безопасности для Украины неотработанные. Обсуждение размещения миротворческого контингента не гарантируют безопасность. На линии разграничения более 1000 километров даже большая миротворческая миссия не сможет выполнить свою функцию, ведь не будет иметь прав на ведение боевых действий, на ответ на возможные провокации России.

Об этом в эфире 24 Канала отметил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, который подчеркнул, что Путин никогда не будет идти по сценарию мира и скоро Трамп в этом убедится.

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План "Б", который должны были бы ввести США, Великобритания и ЕС

Глава Кремля, по убеждению генерала армии, нацелен на продолжение оккупации украинских земель. Он сегодня будет пытаться любым способом ввести в заблуждение Трампа и показать, что якобы может быть перемирие со стороны России, но будет нарушать мирный процесс на всех его этапах.

"После всех переговоров, когда Россия раскроет все свои агрессивные намерения и неискренность относительно готовности к перемирию, надо четко отработать программу действий. США, Великобритания и Европа в случае несогласия России на мир, должна перейти к плану "Б", – считает Маломуж.

Генерал армии очертил 4 этапа действий в рамках этого плана:

заявление о передаче Украине в ближайшие недели вооружения и военной техники в разы больше, чем это было раньше;

мощное давление на Путина, его родственников, окружение, российские элиты, которые могут понять, что останутся "голые", а в России может наступить дестабилизация;

обеспечение существенного обвала цен на нефть и газ;

формирование новой модели миропорядка, но не под эгидой ООН, а мощных стран, которые будут понимать, что Россия инициирует глобальную и ядерную войну.

Путин реагирует только на такие конкретные действия силового, оперативного, экономического характера. Совокупность этих действий даст перспективу для прекращения войны, воссоздания суверенитета Украины,

– уверен Маломуж.

Напомним, в Государственном департаменте США убеждены, что Украина и Россия "находятся на расстоянии шага" от принятия решения о прекращении боевых действий. Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс считает, что когда горячая фаза войны будет поставлена на паузу, тогда есть шанс обсуждать вопрос об установлении долговременного прочного мира.