Израиль и ХАМАС подписали окончательное соглашение о прекращении огня, – СМИ

В Дохе, что в Египте, 16 января официально подписали соглашение между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников. Оно предусматривает освобождение всех заложников и прекращение огня.

О соглашении, предусматривающем остановку боевых действий между Израилем и ХАМАС, стало известно вечером 15 января. Первый его этап продлится 42 дня, за это время стороны должны обменяться заложниками. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал заседание кабинета министров безопасности, чтобы провести голосование по соглашению. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel.

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Соглашение между Израилем и ХАМАС официально подписано

Израильское правительство проголосует за ратификацию договоренности не раньше вечера субботы 18 января, хотя соглашение уже официально подписано обеими сторонами. В подписании приняли участие представители Израиля, Катара и ХАМАС. Переговорный процесс длился несколько дней. От имени США соглашение подписал главный советник президента США Джо Байдена по вопросам Ближнего Востока Бретт Макгерк. Сообщается, что Катар, Египет и США будут выступать гарантами выполнения соглашения между Израилем и ХАМАС.

В то время Нетаньяху сказал, что пока что прорабатываются окончательные детали соглашения. По его словам, во время переговорного и подготовительного процесса ХАМАС может попытаться "выбить уступки в последнюю минуту".

Стоит отметить, что не все в израильском правительстве соглашения. По информации издания Axios, министр финансов Бецалель Смотрич и министр нацбезопасности Итамар Бен Гвир заявили, что будут голосовать против соглашения.

Соглашение, вероятно, не вступит в силу до 20 января. Как пишет издание, первые трое заложников, которых должны были выпустить в воскресенье, должны будут подождать освобождения еще сутки.

Всего за первый этап выполнения соглашения домой должны вернуться 33 жителя Израиля, среди которых женщины, дети, мужчины старше 50 лет и раненые, и более 700 палестинских заключенных. В сектор Газа должны доставить гуманитарную помощь. Нетаньяху поручил властям работать вместе над подготовкой к приему пленных, которые будут освобождены в рамках соглашения.

Государство Израиль привержено достижению всех целей войны, включая возвращение всех наших заложников - как живых, так и мертвых,

– говорят в офисе премьер-министра.

После 16 дней первого этапа стороны начнут переговоры по второму этапу. Он будет предусматривать освобождение остальных заложников, полный вывод израильских войск и возвращение к "устойчивому спокойствию". В последнем, третьем этапе, стороны обменяются телами погибших заложников, а в Газе начнется восстановление.

В секторе Газа боевые действия не прекратились

Как пишет ВВС, в секторе Газа после объявления соглашения Израиль убил еще более 80 палестинцев. Армия обороны Израиля и Агентство безопасности Израиля сообщили, что с 15 января были нанесены удары по 50 целям в Газе.

Но когда соглашение вступит в силу, израильские войска отойдут на восток, как можно дальше от густонаселенных районов Газы.

Напомним, противостояние Израиля и группировки ХАМАС началось 7 октября 2023 года. Во время боевых действий было убито около 1200 человек и еще 251 человек взяли в заложники. Сектор Газа в результате боевых действий имеет серьезные разрушения и недостаток продовольствия, топлива, медикаментов и жилья.