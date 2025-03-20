Можно ли достичь полного прекращения огня в Украине за несколько недель: ответ Зеленского

Уже несколько недель активно обсуждают прекращение огня на фронте между Украиной и Россией. Зеленский очертил, сколько времени может понадобиться для достижения полного режима тишины.

Ранее спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф заявлял, что можно достичь прекращения огня за несколько недель, поэтому Владимир Зеленский тоже ответил на этот вопрос. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на брифинг президента.

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Сейчас речь об этом не идет

Зеленский отметил, что сейчас разговор идет только о частичном прекращении огня, а о полном пока речь не идет.

Не бить по энергетической инфраструктуре обеих стран, а также речь идет о гражданской инфраструктуре, что является очень всеобъемлющим понятием,

– отметил он.

Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что Трамп интересовался Запорожской АЭС во время телефонного разговора.

Обсуждался вопрос восстановления ЗАЭС, которое находится под временной оккупацией, и возможность модернизации при участии США. Зеленский отметил, что обсуждение касалось исключительно Запорожской АЭС и возможных инвестиций в ее восстановление.