Три коварных сценария, которые могут разыграть россияне относительно перемирия

Официальная позиция России относительно 30-дневного перемирия пока остается неизвестной. Более того, даже российские пропагандисты не получили указаний и не знают, что должны говорить.

По это 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, заметив, что сейчас Владимир Путин может выбрать один из трех сценариев. Каждый из них попытаются использовать против Украины

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Что задумал Путин

Концептуально можно выделить 3 базовых сценария поведения Путина. Первый заключается в том, что россияне сделают то, чего от них не ожидают, и согласятся на перемирие.

Он представляет риски для самой России, ведь внутри страны начнутся споры, разговоры о том, что их бросили, предали. Так называемые российские военкоры уже об этом пишут.

Второй сценарий – отказаться. Вполне вероятно, что диктатор скажет, что у России есть продвижение на фронтах, все идет по плану, а перемирие нужно только украинцам,

– отметил Иван Ступак.

В таком случае все будет зависеть от позиции США. Если Дональд Трамп разгневается и решит идти до конца, тогда Украина получит все нужное оружие, возможность наносить удары по всем вражеским объектам. Взамен Россию будет ждать усиление санкций.

К сожалению, также возможна другая позиция, когда Трамп отступит и сосредоточится на Ближнем Востоке, Китае, Северной Корее.

Третий сценарий – это когда россияне якобы соглашаются, но продолжают тянуть время. Это их классическое поведение. Они начнут требовать больших уступок, гарантий для себя, рассказывать, что им не нравится. Все это для того, чтобы получить большие преимущества на фронте,

– предположил Иван Ступак.

Именно с российской точки зрения, третий сценарий является наиболее вероятным. Кремль заявит, что якобы готов к перемирию, но оккупанты на фронте продолжат давление. Интересно, что определенности нет даже у путинских "рупоров". Пропагандисты ограничиваются короткими заявлениями и в основном молчат о том, что происходит.