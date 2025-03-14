России этого мало: чего еще хочет Путин от США

Диктатору Владимиру Путину мало капитуляции Украины, поэтому он может выдвинуть США ряд условий для 30-дневного перемирия. Прежде всего глава Кремля будет настаивать на остановке предоставления военной помощи и разведданных Киеву.

Также Путин потребует вывода украинских войск со всех территорий, которые он включил в российскую конституцию. И еще есть другое требование, подробнее о каждом из них в эфире 24 Канала рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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Чего хочет Путин от США

По мнению Яковенко, Путин выдвинет ряд условий для прекращения огня на 30 дней:

остановить Украине предоставление военной помощи и разведывательных данных со стороны Соединенных Штатов Америки;

вывод украинской армии со всех территорий, которые включены в российскую конституцию. В частности, говорится и о Запорожье с Херсоном – крупные города, в которых проживает много людей. Диктатор потребует отдать их со всеми жителями;

снятия санкций.

Эти требования абсолютно невозможны для выполнения. Надеюсь, что американцы это также поймут,

– отметил российский оппозиционный журналист.

То есть Путин сделает вид, что готов пойти на предложение американского лидера Дональда Трампа о перемирии, но только при определенных условиях.

Издание BBC пишет, что Великобритания была "тесно вовлечена" к соглашению между Украиной и США относительно предложенного прекращения огня с Россией.

Специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф отправится в Москву, чтобы убедить Россию подписать 30-дневное перемирие.