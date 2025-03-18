Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант ВВС США в отставке Ричард Ньютон, заметив, что Зеленский и Трамп договорились о временном прекращении огня. И это действительно выдающееся событие. Теперь "мяч" на стороне России, но там могут быть трудности.

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Чего ожидать от России

По мнению Ньютона, вряд ли Путин будет сотрудничать, чтобы временное прекращение огня или постоянное мирное соглашение таки заработало. Скорее всего, он начнет все затягивать.

Думаю, что Путин будет сложным и ненадежным на переговорах. Но определенные дискуссии по этим вопросам могут начаться. Я бы не ожидал, что Путин согласится на это в ближайшее время,

– сказал Ньютон.

Скорее всего, Путин до сих пор заинтересован в том, чтобы захватить как можно больше территории Украины. Именно поэтому российские войска до сих пор находятся в наступлении на фронте.

С момента прихода Дональда Трампа к власти Россия неоднократно атаковала Украину беспилотниками и ракетами. Россия вообще не демонстрирует, что хочет прекращения войны.

Напомним, 18 марта в 16:00 начался телефонный разговор Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Ранее СМИ сообщали, что одной из тем будет предложение о временном прекращении огня.