Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант ВПС США у відставці Річард Ньютон, зауваживши, що Зеленський і Трамп домовилися про тимчасове припинення вогню. І це дійсно видатна подія. Тепер "м'яч" на боці Росії, але там можуть бути труднощі.

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Чого очікувати від Росії

На думку Ньютона, навряд чи Путін буде співпрацювати, аби тимчасове припинення вогню чи постійна мирна угода таки запрацювала. Найімовірніше, він почне все затягувати.

Думаю, що Путін буде складним і ненадійним на переговорах. Але певні дискусії щодо цих питань можуть початися. Я б не очікував, що Путін погодиться на це найближчим часом,

– сказав Ньютон.

Найімовірніше, Путін досі зацікавлений в тому, аби захопити якнайбільше території України. Саме тому російські війська досі перебувають в наступі на фронті.

З моменту приходу Дональда Трампа до влади Росія неодноразово атакувала Україну безпілотниками та ракетами. Росія взагалі не демонструє, що хоче припинення війни.

Нагадаємо, 18 березня о 16:00 почалася телефонна розмова Дональда Трампа та російського диктатора Владіміра Путіна. Раніше ЗМІ повідомляли, що однієї з тем буде пропозиція щодо тимчасового припинення вогню.