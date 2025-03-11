Взаимное прекращение огня на 30 дней: у Ермака объяснили, о чем говорится

В Джидде украинская делегация подтвердила готовность к временному прекращению огня на 30 дней, но при условии взаимного согласия России. США возобновляют обмен разведданными и будут оказывать помощь Украине в сфере безопасности.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на советницу главы ОП Дарью Заривну. Она рассказала о важных моментах встречи в Джидде между делегациями Украины и США.

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Украина и США договорились о 30-дневном прекращении огня

Украина в очередной раз подтвердила свое стремление к миру, демонстрируя готовность сделать конкретные шаги на пути к завершению войны.

Встреча делегаций Украины и США в Джидде, Саудовская Аравия, стала важным шагом на пути к восстановлению надежного мира в Украине.

Украина и мир

Украинская сторона подтвердила, что больше всего хочет мира и готова предпринять шаги для завершения войны. Россия, в свою очередь, должна продемонстрировать свою готовность к прекращению огня.

Временное прекращение огня

В совместном заявлении делегаций упомянуто о временном прекращении огня на 30 дней, которое может быть продлено только по взаимному согласию со стороны России. Важно: это не замораживание конфликта, а лишь шаг к завершению войны.

Поддержка США

Соединенные Штаты объявили о возобновлении обмена разведданными и предоставлении помощи по безопасности Украине. Это еще один важный сигнал о поддержке нашей страны на международной арене.

Гуманитарный аспект

В отдельное внимание привлечен вопрос освобождения пленных, гражданских лиц и возвращения украинских детей. Это важно для Украины, которая стремится обеспечить безопасность своих граждан.

Минеральные ресурсы

США и Украина также обсудили подписание соглашения о минеральных ресурсах, что обеспечит долгосрочное процветание и безопасность Украины.

Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента Украины, отметил, что США теперь планируют обратиться к России, чтобы начать движение к завершению войны. Важно, что Россия должна взять на себя ответственность за прекращение огня, чтобы процесс мира стал возможным.

В свою очередь, глава МИД Андрей Сибига подчеркнул, что речь идет не о замороженном конфликте, а о попытке начать путь к завершению войны справедливым способом.

Встреча в Джидде стала важным сигналом того, что мирный процесс может быть начат при условии взаимных обязательств.