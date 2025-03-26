россия, которая не придерживалась прекращения огня по энергетической инфраструктуре, продолжает дезинформационную кампанию, в рамках которой утверждает, что именно Украина нарушает договоренности. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ЦПД.

Смотрите также Война с Китаем и "Золотой купол": в США разразился скандал из-за секретных данных, которые получил Маск

Для чего россияне это делают

в ЦПД объяснили, что на самом деле заявления россиян о якобы ударах Украины по энергетическим объектам России в Курской и Брянской областях неправдивы. Это подтвердил Генштаб ВСУ.

Цель дезинформационной кампании россиян – переложить на Украину ответственность за несоблюдение ими обязательств о прекращении огня, ввести в заблуждение международных партнеров Украины, чтобы на фоне заявлений кремля о якобы готовности к миру оправдать продолжение ударов по украинской инфраструктуре,

– отметили в сообщении.

Генштаб ВСУ заявил, что Украина не наносила удары по энергетическим объектам в России и оккупированном Крыму 25 – 26 марта, и обвинил страну-агрессора в распространении ложной информации.