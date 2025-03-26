️Росія, яка не дотримувалась припинення вогню по енергетичній інфраструктурі, продовжує дезінформаційну кампанію, у рамках якої стверджує, що саме Україна порушує домовленості. Про це пише 24 Канал із посиланням на ЦПД.

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Для чого росіяни це роблять

️У ЦПД пояснили, що насправді заяви росіян про начебто удари України по енергетичних об’єктах Росії у Курській і Брянській областях неправдиві. Це підтвердив Генштаб ЗСУ.

Мета дезінформаційної кампанії росіян – перекласти на Україну відповідальність за недотримання ними зобов’язань про припинення вогню, ввести в оману міжнародних партнерів України, щоб на тлі заяв кремля про нібито готовність до миру виправдати продовження ударів по українській інфраструктурі,

– наголосили в повідомленні.

Генштаб ЗСУ заявив, що Україна не завдавала ударів по енергетичних об'єктах у Росії та окупованому Криму 25 – 26 березня, і звинуватив країну-агресорку в поширенні неправдивої інформації.