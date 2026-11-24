Россия будет вынуждена согласиться на прекращение огня, в случае сохранения стойкости Украины и ее союзников. Ключевым фактором становятся ежемесячные потери противника, превышающие 50 тысяч человек, и снижение экономического потенциала.

Об этом заявил президент Зеленский в ходе заседания Конгресса местных и региональных властей.

Что сказал Зеленский

Дипломатический путь остается крайне важным для установления мира, однако позиция на переговорах напрямую зависит от событий на фронте.

"Безусловно, нужно делать все, чтобы наступил мир. Переговоры очень важны. И если они нас не задавят, а это зависит от нас, зависит от стойкости Соединенных Штатов Америки, да, зависит от единства в Европе. И если они не смогут этого сделать, они пойдут на прекращение огня", – подчеркнул Зеленский.

Главными факторами, принуждающими врага к миру, являются непоколебимость обороны и готовность международных партнеров последовательно оказывать поддержку. Провал наступательных планов Кремля лишит его возможности навязывать собственные ультиматумы.

Кроме того, российское руководство столкнулось с колоссальным истощением собственных ресурсов, которое стремительно нарастает с каждым месяцем и подрывает военный потенциал.

А они должны пойти на это (на мир – 24 Канал), потому что они теряют сегодня, видите ли, более 50 тысяч уже в месяц. Это большой объем. И теряют свою энергетику, логистику и потенциал. То есть экономически тоже терпят потери,

– отметил Зеленский.

Системное уничтожение энергетической инфраструктуры, падение производственных мощностей и деградация транспортной сети наносят экономике России критический удар, не оставляя ей возможности продолжать войну на истощение.

К слову, президент также подчеркнул, что добровольный вывод Сил обороны из Донбасса спровоцирует Россию выдвигать новые территориальные претензии на другие регионы Украины. По словам Зеленского, отдать территории по собственному решению означает проиграть войну.