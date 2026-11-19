В четверг, 19 ноября, Владимир Зеленский встретился с участниками "Коалиции желающих" в Берлине. Президент Украины подчеркнул, что Москва не хочет мира.

Российское руководство последовательно отвергает любые миротворческие предложения. Об этом глава государства заявил во время встречи с журналистами.

Что сказал Зеленский?

Президент Украины подчеркнул, что российский диктатор не желает мира. Путин отверг все возможные предложения о прекращении боевых действий в течение года.

По словам Зеленского, предложения поступали от различных партнеров. Среди них были:

деэскалация в сфере энергетики;

деэскалация в отношении Черного моря;

другие форматы прекращения огня.

На все в России ответили одно – отказались,

– отметил президент.

Вместо этого страна-агрессор продолжает терроризировать гражданское население. В четверг, 19 ноября, в Украине известно о десятках раненых. Также известно о погибших. Президент выразил соболезнования всем родным и близким пострадавших.

Напомним, что Путин снова обвинял Украину и Европу в неготовности к мирному урегулированию. Российский диктатор, находящийся у власти 26 лет, утверждает, что Киев якобы избегает завершения войны из-за нежелания провести выборы.