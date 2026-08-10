В России исключили возможность "замораживания" войны в Украине и выдвинули условие

В России заявили, что согласятся на "замораживание" боевых действий против Украины. Однако, как обычно, у них есть одно условие.

С соответствующим заявлением выступил заместитель главы МИД России Михаил Галузин.

Какие условия выдвинула Россия?

Михаил Галузин заявил, что Москва якобы не согласится на прекращение боевых действий без устранения так называемых первопричин украинского кризиса.

Как неоднократно заявлял президент России Владимир Путин, без устранения первопричин этого кризиса никакое "замораживание" невозможно,

– заявил российский дипломат.

В то же время Галузин не уточнил, какие именно условия Москва считает необходимыми для такого сценария.

Кроме того, он также раскритиковал удары УГО по российской территории, в частности по объектам энергетической инфраструктуры.

Надеемся, что на это последует адекватная реакция мирового сообщества, в частности со стороны США и стран Европы, которые имеют влияние на киевский режим,

– сказал Галузин.

Отдельно он заявил, что Москва якобы видит противоречие между стремлением США к миру и продолжением поддержки Украины. Российский представитель посетовал на помощь Киеву.

"О себе говорят продолжающиеся поставки американского вооружения киевскому режиму, предоставление разведывательных данных и прочее содействие, что не согласуется со стремлением к миру", – заявил Галузин.

В то же время Москва неоднократно пыталась представить западную военную поддержку Украины как причину продолжения войны, хотя именно Россия осуществила полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

Напомним, недавно в России заявили о якобы готовности к переговорам с Украиной, однако сразу же выдвинули условие для начала такого процесса. По словам Галузина, Москва якобы готова обсуждать завершение войны при условии "зрелого подхода" со стороны западных стран.

В то же время российский чиновник не пояснил, что именно Кремль вкладывает в эту формулировку и каких конкретных шагов ожидает от Запада. Москва и ранее заявляла о готовности к переговорам, параллельно выдвигая требования, которые фактически возлагают ответственность за продолжение войны на Украину и ее партнеров.