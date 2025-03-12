Трамп намекает на ответ России в случае отказа от перемирия: какие козыри имеет Путин

По результатам переговоров в Джидде 11 марта Украина и США договорились о 30-дневном прекращении огня. В России это событие вызвало противоречивые мнения. Однако Владимир Путин еще не высказал свою позицию относительно этих договоренностей.

На позицию главы Кремля по поддержанию инициативы, достигнутой на мирных переговорах Украины и США, могут повлиять сильные аргументы со стороны Дональда Трампа. Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в разговоре с 24 Каналом высказал мнение о том, что таким аргументом для Путина может стать ослабление или отмена санкций.

Важно Согласится ли Россия на 30-дневное перемирие и почему переговоры в Джидде – успех для Украины

Нельзя недооценивать Россию

Клочок заметил, что на сегодня санкции – действительно одна из самых больших проблем для Кремля. Причем как уже введенные, так и те, что могут быть. Республиканец Линдси Грэм заявил, что планирует подать законопроект о новых санкциях против России. Они должны быть направлены против российского энергетического сектора и банковской сферы.

Однако Россия имеет другие планы. В Кремле хотят отмены санкций. Они могут быть действительно очень серьезным ударом, но еще большим ударом может стать потолок цен на нефть, о чем кулуарно ходят разговоры. Трамп может опустить этот потолок до 35 – 40 долларов, и для Кремля это будет катастрофа,

– отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Для России, по его мнению, достаточно одного толчка, чтобы она развалилась, и тогда ее достаточно быстро "проглотит" Китай.

В то же время Дональду Трампу, который пытается подтянуть под себя Путина, сегодня не очень выгодно ведение санкций против России. Однако он может на это пойти.

Ситуация в России, по его словам, действительно критическая. У россиян огромные недопоступления в государственный бюджет, огромные расходы на войну – примерно 700 – 800 миллионов долларов в день. Сегодня Россия тратит 41% бюджета на войну, и ей нужно где-то брать эти деньги.

Однако также нельзя недооценивать Россию. Сейчас она демонстрирует, что с помощью северокорейских солдат может проводить успешные операции в Курской области. Также россияне могут перейти в глухую оборону на востоке. Вытеснить оттуда их будет крайне сложно,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Обратите внимание! Дональд Трамп, комментируя достижение договоренности о 30-дневном перемирии на встрече делегаций Украины и США, заявил, если Россию не заставить прекратить огонь, то "все будет продолжаться" и продолжат гибнуть много людей.

Поэтому у Путина, по словам руководителя Центра общественной аналитики "Вежа", действительно есть козыри, хотя недавно Трамп говорил обратное. Сейчас вопрос в том, насколько президент США может быть решительным в противостоянии российской агрессии, поддерживая Украину.

Клочок предположил, что россияне помнят удар Трампа ракетами Tomahawk по базам в Сирии. Тогда все были взволнованы, что же скажет Путин, а Трампу было на это наплевать. Он взял и сделал, потому что может. Поэтому не случайно президент США намекнул, если Россия откажется от перемирия, то война может продолжиться.

Отметим, что руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко сказал, что Трамп очертил свою позицию в случае, если Путин откажется от перемирия, – тогда продолжаем воевать. По мнению Чаленко, Трамп оставил себе поле для маневра – речь идет о не использованных средствах на помощь Украине, которые остались у Трампа, и он их может предоставить от себя.