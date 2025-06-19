Мир, а не капитуляция Украины: Стефанчук очертил вероятность прекращения огня в ближайшее время

У председателя Верховной рады Руслана Стефанчука поинтересовались о реальных шансах на достижение прекращения огня или хотя бы длительного перемирия уже в ближайшие месяцы. Он подчеркнул, что это позиция Украины с первого дня войны.

Чиновник отметил, что наше государство хочет мира больше всего, но не любой ценой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Руслана Стефанчука для "РБК-Украина".

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Условия окончания войны должна диктовать жертва агрессии

Украина прилагает все усилия, чтобы война закончилась справедливым миром. Президент и все высшее военно-политическое руководство четко заявляет, что готовы начать с 30-дневного перемирия и обсудить перспективы завершения войны.

Но, еще раз говорю, перспективами завершения этой войны должен быть устойчивый мир, а не капитуляция Украины. Потому что те, скажем так, попытки, которые иногда навязываются Украине – это не то, что Украина нуждается,

– сказал Стефанчук.

Он отметил, что условия окончания войны должна диктовать Украина как жертва агрессии, а не Россия, которая является агрессором.

"Потому что агрессор будет диктовать свои цели, которые он хочет достичь, а мы отстаиваем немножко другое", – добавил председатель ВРУ.

"С Путиным договориться невозможно"

Он отметил, что Путин пытается найти границы дозволенного, и пока ему не бьют по рукам, то он будет продолжать это делать.

Мы это четко видим и по операции на Курщине, и по операции, которая была возле Киева. Как только ему начинать бить по рукам, как только начинать говорить на языке, который он понимает, он прекращает это делать. Пока этого осознания не будет во всем мире, что с Путиным договориться невозможно, возможно только принять его условия – это он так это видит,

– сказал Стефанчук.

Он убежден, что весь мир таки может сказать "нет" России. К примеру, Международный уголовный суд уже выдал ордера на арест и обвинения Путину, уполномоченной президента России по правам ребенка Львовой-Беловой и другим лицам по делу депортации украинских детей.

И это действительно должна быть общая позиция и действовать нужно без каких-либо колебаний. Мир должен понять, что Путин должен принять условия справедливого мира и возвращения к международному порядку, которые ему должны четко и совместно навязывать все международные партнеры.

"Потому что это вирус, это опасность, это ржавчина, которая после этого разъест и ваши общества, и ваши страны. И хотя бы инстинкт самосохранения должен присутствовать у каждого из них", – сказал председатель ВРУ.