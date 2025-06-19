Посадовець зауважив, що наша держава хоче миру понад усе, але не за будь-яку ціну. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Руслана Стефанчука для "РБК-Україна".

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Умови закінчення війни має диктувати жертва агресії

Україна докладає всіх зусиль, аби війна закінчилася справедливим миром. Президент та все вище військово-політичне керівництво чітко заявляє, що готові почати з 30-денного перемир'я і обговорити перспективи завершення війни.

Але, ще раз говорю, перспективами завершення цієї війни має бути сталий мир, а не капітуляція України. Тому що ті, скажімо так, спроби, які інколи нав'язуються Україні – це не те, що Україна потребує,

– сказав Стефанчук.

Він наголосив, що умови закінчення війни має диктувати Україна як жертва агресії, а не Росія, яка є агресором.

"Тому що агресор буде диктувати свої цілі, які він хоче досягти, а ми відстоюємо трошки інше", – додав голова ВРУ.

"З Путіним домовитися неможливо"

Він зауважив, що Путін намагається знайти межі дозволеного, і поки йому не б'ють по руках, то він продовжуватиме це робити.

Ми це чітко бачимо і по операції на Курщині, і по операції, яка була біля Києва. Як тільки йому починати бити по руках, як тільки починати говорити мовою, яку він розуміє, він припиняє це робити. Поки цього усвідомлення не буде в усьому світі, що з Путіним домовитися неможливо, можливо тільки прийняти його умови – це він так це бачить,

– сказав Стефанчук.

Він переконаний, що весь світ таки може сказати "ні" Росії. До прикладу, Міжнародний кримінальний суд уже видав ордери на арешт і звинувачення Путіну, уповноваженій президента Росії з прав дитини Львовій-Бєловій та іншим особам у справі депортації українських дітей.

І це справді має бути спільна позиція і діяти потрібно без будь-яких вагань. Світ повинен зрозуміти, що Путін повинен прийняти умови справедливого миру та повернення до міжнародного порядку, які йому мають чітко і спільно нав'язувати всі міжнародні партнери.

"Тому що це вірус, це небезпека, це іржа, яка після цього роз'їсть і ваші суспільства, і ваші країни. І хоча б інстинкт самозбереження повинен бути присутній в кожного з них", – сказав голова ВРУ.