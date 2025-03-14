Путин предлагает свою версию перемирия, которая противоречит предложению США и Украины, – ISW

Российский президент Владимир Путин якобы согласился на 30-дневное перемирие, однако в Институте изучения войны разобрались в его условиях. Он предлагает свою версию.

Президент России Владимир Путин отклонил предложение о прекращении огня, которое согласовали США и взамен предложил альтернативное предложение, которое противоречит первому варианту. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Путин задает вопросы

Путин якобы "согласился" на временное прекращение огня. Он выразил мнение, что "сама идея правильная", но прекращение боевых действий "должно быть таким, чтобы привести к долгосрочному миру и устранить первопричины" войны.

Он отверг один из главных принципов этого предложения – временное прекращение огня предшествует официальным переговорам о прекращении войны. По его словам, есть вопросы, которые "требуют кропотливой разработки с обеих сторон".

В частности, президент России поставил под сомнение несколько аспектов предложения о временном прекращении огня. Он спросил, что будет с украинским выступлением, оставшимся в Курской области, и будет ли разрешено Украине продолжать мобилизацию сил, обучение новомобилизованных солдат и получать военную помощь от своих партнеров и союзников.

Путин считает, что может позвонить президенту США Дональду Трампу, чтобы обсудить "вопросы", связанные с предложением о прекращении огня.

Россия тянет время

Отказ Путина от прекращения огня согласуется с сообщениями российских источников о вероятном ответе Кремля на это предложение. Сообщали, что Владимир Путин "растянет временные рамки" для согласования временного прекращения огня, чтобы убедиться, что его условия "учтены".

Кроме этого, Россия может потребовать прекращения поставок оружия в Украину как условие временного прекращения огня.

Источник заявил, что Путин хочет отстранить Украину от переговоров, чтобы Россия могла самостоятельно вести переговоры с США, а также "исправить ситуацию на фронте", чтобы усилить переговорную позицию России.

Путин предлагает альтернативное соглашение о прекращении огня, которое противоречит намерениям и целям американо-украинского предложения о прекращении огня. Первоочередное предложение предусматривает возобновляемое 30-дневное прекращение боевых действий вдоль всей линии фронта, мораторий на ракетные удары большой дальности и беспилотники, а также прекращение операций в Черном море. Предложение означает продолжение обмена разведданными США и военной помощи и других стран Украине.

Это предложение о прекращении огня было направлено на то, чтобы позволить России и Украине продемонстрировать свою готовность заключить мир и отделить временное прекращение огня от будущих переговоров о прекращении войны.

Что предлагает Путин

Предусмотренное Путиным соглашение о прекращении огня предоставит России преимущества и установит условия для возобновления боевых действий на чрезвычайно выгодных для России условиях. Вероятно, эта версия предложения потребует от США и других союзников Украины приостановить военную помощь и потребует от Украины прекратить мобилизацию и обучение личного состава.

Такое соглашение о прекращении огня начнет разоружать Украину, если его продолжить на длительный период времени. Оно заставит Украину и Запад уступить значительными рычагами влияния России. Путин не сказал, что Россия также прекратит набор военных, производство военной техники и получение военной помощи от союзников России.

Способность России продолжать эти меры во время потенциального прекращения огня, одновременно препятствуя Украине сделать это, позволила бы ей возобновить наступательные операции с более укомплектованными и оснащенными подразделениями во время, которое она выберет. Такие требования являются четким свидетельством того, что Путин на самом деле не настроен на установление мира.

Путин хочет уступок перед переговорами

Попытки Путина ввести новое соглашение о прекращении огня на условиях, выгодных России, противоречат намерению Трампа, что прекращение огня устанавливает условия для переговоров по более всеобъемлющему мирному соглашению в будущем.

Путин пытается достичь превентивных уступок перед официальными переговорами о прекращении войны. Он отказался принять американо-украинское предложение о прекращении огня на собственных условиях и взамен требует дополнительных условий, которые бы непосредственно способствовали военным целям Кремля.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США "будут знать, что является препятствием для мира" в Украине, если Путин отклонит предложение о прекращении огня. В ISW считают, что Путин не заинтересован в добросовестных мирных переговорах о прекращении войны. Он хочет достичь своих долгосрочных целей по установлению в Украине пророссийского марионеточного режима, подрыва способности Украины защищаться от будущей российской агрессии и предотвращения вступления Украины в НАТО.