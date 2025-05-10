Прекращение огня должно быть всеобъемлющим: Зеленский сказал, что будет, если Россия откажется

Президент заявил, что мир возможен только при условии полного прекращения боевых действий на суше, в воздухе и на море. В случае отказа России – санкции усилят, в частности против ее энергетики и банков.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве, передает 24 Канал. Прекращение огня должно быть полным – в воздухе, на море и на суше.

Читайте также С 12 мая должно начаться всеобъемлющее прекращение огня, – Зеленский

Всеобъемлющее прекращение огня или экономическая изоляция России

Только такая формула может гарантировать реальный шаг к миру.

По его словам, достичь всеобъемлющего прекращения огня возможно в тесной координации с международными партнерами, в частности США. Но в случае, если Россия откажется от безусловного мира, ее ждет еще более жесткий ответ.

Должны быть применены усиленные санкции, в частности, против энергетического сектора и банковской системы России,

– подчеркнул президент.

Уже готовится 17-й пакет ограничений. Его скоординируют с мерами Великобритании, Норвегии, США. Зеленский также приветствовал сигнал Канады по усилению собственных санкций.

Кроме того, лидеры обсуждают эффективное использование замороженных российских активов. Эта тема будет одной из ключевых на следующем саммите G7.

Также в центре внимания – усиление обороноспособности Украины.

Мы договорились и в дальнейшем укреплять украинскую армию – это финансирование устойчивости обороны и инвестиции в производство оружия в Украине,

– заявил глава государства.

Зеленский также сообщил, что Украина поддерживает продуктивный диалог с командой Дональда Трампа.

Мы только что согласовали с Трампом наши взгляды относительно безусловного прекращения огня. Вместе мы можем заложить фундамент будущего мира,

– сказал президент.

К слову, с 12 мая лидеры "коалиции желающих" договорились о начале полного и безусловного прекращения огня на 30 дней.

Украина и США будут работать над мониторингом перемирия и укреплением безопасности, а в случае отказа России могут быть введены санкции.