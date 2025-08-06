Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия теперь больше настроена на прекращение огня. Однако он также призвал не терять бдительности, чтобы Россия "не обманула в деталях".

Сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Смотрите также Путин намеренно сделал невозможным мир в Украине, который не соответствует его военным целям, – ISW

Как Зеленский прокомментировал готовность России к прекращению огня?

Зеленский напомнил, что после визита спецпредставителя США Стива Уиткоффа в Москву он провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. В звонке также участвовали европейские лидеры.

Мы обсудили, что звучало в Москве. Похоже, Россия теперь больше настроена на прекращение огня. Давление на них срабатывает. Но главное, чтобы они не обманули в деталях ни нас, ни Соединенные Штаты,

– подчеркнул президент.

Также президент сообщил, что Украина предложила партнерам в ближайшее время провести встречу советников по вопросам безопасности для координации общей позиции.

"Украина точно защитит свою независимость, нам всем нужен долгий и надежный мир. Россия должна закончить войну, которую сама и начала", – резюмировал Зеленский.