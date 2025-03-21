Украина изначально поддержала предложение США о безусловном прекращении огня, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал предложение Соединенных Штатов относительно безусловного прекращения огня. Глава государства заявил, что Украина изначально согласилась на него.

Он отметил, что для этого не нужно проводить дополнительные встречи на техническом уровне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского во время пресс-конференции с президентом Чехии Павелом.

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Что заявил Зеленский о потенциальном прекращении огня

Зеленский считает, что безусловное прекращение огня является более быстрым вариантом, чем бесконечные технические переговоры. Однако, отмечает, что Украина выступает за любой формат, что приблизит ее к миру.

По его словам, первым шагом к этому может быть "тишина в небе" или другие условия, которые предлагал президент США Дональд Трамп. Украинский президент говорит, что американский лидер рассказал ему, о чем говорил с российским диктатором Путиным.

Он (Трамп – 24 Канал) мне передавал, о чем они говорили с Путиным. Именно о том, чтобы не бить ракетами и другим дальнобойным оружием по энергетическим объектам и другой гражданской инфраструктуре,

– рассказывает Зеленский.

Он добавляет, что сейчас важно определить, что именно входит в "другую гражданскую инфраструктуру", кроме энергетики. А также отмечает, что Украина готовит список объектов, которые должны быть защищены.

По мнению украинского президента, итоги переговоров покажут, насколько серьезными являются намерения сторон.