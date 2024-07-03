"Ни у кого нет ответа": Зеленский высказался о предложениях прекращения огня

Те политики, которые выступают за "прекращение огня", не смогли сформулировать, как будет работать такой сценарий. Речь идет в том числе и об Орбане.

Свою позицию Владимир Зеленский озвучил в своем новом интервью. Фактически, это является ответом президента на все предложения прекратить огонь перед началом мирных переговоров.

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Зеленский высказался о "мирных предложениях"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время своей первой поездки в Киев во время войны призвал Зеленского рассмотреть вопрос о прекращении огня. Президент Украины ожидаемо отверг эту мысль.

По словам главы государства, те, кто выступает за такой сценарий, не смогли сформулировать, как именно будет работать это "прекращение огня".

Ни у кого нет ответа. Я не обвиняю, я просто объясняю,

– сказал Зеленский.

Президент готов встретиться с Трампом

Ранее Офис Президента констатировал, что Венгрия не первая страна , которая предлагает Киеву прекратить огонь. Однако, по словам украинских чиновников, наше государство имеет собственный мирный план.

В том же интервью президент Украины заявил, что готов встретиться с Дональдом Трампом. Однако, это может произойти только при условии, что кандидат в президенты США расскажет о своем плане быстрого окончания войны.

Зеленский также подчеркнул, что любое из предложений не должно нарушать суверенитет нации.