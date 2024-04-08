Военные выполнили свою задачу: какую территорию Сектора Газа контролирует ЦАХАЛ

Израиль прекратил свою военную операцию в Сектор Газа. Он вывел с Юга этого региона почти все свои войска. Но сейчас ЦАХАЛ зачистил и контролирует более три четверти Сектора Газа.

Об этом 24 Каналу рассказал израильский политолог, подполковник запаса ЦАХАЛ Арие Зайден, отметив, что там остается примерно полк израильской армии. Он держит границу между центром и северной частью Сектора Газа, чтобы террористы, которые остались, не смогли объединиться. Отметим, что о своем решение армия обороны Израиля заявила 7 апреля.

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"Не все, понятно, террористы уничтожены. Но инфраструктура, и командиры, и возможности, уничтожены. И основные склады подразделений также", – сказал израильский политолог.

Израиль, по мнению подполковника запаса ЦАХАЛ, решился нынче вывести войска с Юга Сектора Газа, ведь они завершили свою задачу – операцию, в частности, в городе Хан-Юнис. Больше цели у военных не было. Далее – вопрос политических и административных инструментов.

Военные свою часть выполнили, это во-первых. Во-вторых, перед ними так становится задача еще уничтожить четыре батальона, которые остались. И для того нужно передислоцироваться, надо подготовиться, отдохнуть, потренироваться,

– добавил Арие Зайден.

Военным способом вернуть заложников на данном этапе невозможно. Они не сконцентрированы на одной территории. Поэтому невозможно провести специальную операцию для того, чтобы их всех освободить. Поэтому военные в этом ограничены.

Роль США в войне

Роль США в войне между ХАМАС и Израилем некритична. Сейчас на данном этапе Израиль способен воевать на Юге Сектора Газа без помощи американцев. А вот, если воевать на Севере, в будущем, помощь понадобится.

"У американцев до сих пор есть влияние, оно некритично, но важно. Они не захотят нас остановить, все же, пока мы не делаем ошибок. Но чем больше мы продолжаем воевать, тем больше возможности, что мы эту ошибку сделаем", – сказал израильский политолог.

От того, какой кандидат в президенты США имеет больше шансов на победу, зависят дальнейшие шаги правительства Израиля.

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