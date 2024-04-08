Про це 24 Каналу розказав ізраїльський політолог, підполковник запасу ЦАХАЛ Аріє Зайден, зауваживши, що там залишається приблизно полк ізраїльської армії. Він тримає межу між центром та північною частиною Сектора Гази, аби терористи, які залишилися, не змогли об'єднатися. Зазначимо, що про своє рішення армія оборони Ізраїля заявила 7 квітня.

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"Не всі, зрозуміло, терористи знищені. Але інфраструктура, і командири, і можливості, знищені. І основні склади підрозділів також", – сказав ізраїльський політолог.

Ізраїль, на думку підполковника запасу ЦАХАЛ, наважився нині вивести війська з Півдня Сектора Гази, адже вони завершили своє завдання – операцію, зокрема, у місті Хан-Юніс. Більше мети у військових не було. Далі – питання політичних та адміністративних інструментів.

Військові свою частину виконали, це по-перше. По-друге, перед ними так стає завдання ще знищити чотири батальйони, які залишились. І для того потрібно передислокуватися, треба підготуватися, відпочити, потренуватися,

– додав Аріє Зайден.

Військовим способом повернути заручників на даному етапі неможливо. Вони не сконцентровані на одній території. Тож неможливо провести спеціальну операцію для того, аби їх усіх звільнити. Тож військові у цьому обмежені.

Роль США у війні

Роль США у війні між ХАМАС та Ізраїлем некритична. Нині на даному етапу Ізраїль спроможний воювати на Півдні Сектора Гази без допомоги американців. А от, якщо воювати на Півночі, у майбутньому, допомога знадобиться.

"В американців досі є вплив, він некритичний, але важливий. Вони не захочуть нас зупинити, все ж таки, поки ми не робимо помилок. Але чим більше ми продовжуємо воювати, тим більше можливості, що ми цю помилку зробимо", – сказав ізраїльський політолог.

Від того, який кандидат у президенти США має більше шансів на перемогу, залежать подальші кроки уряду Ізраїля.

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