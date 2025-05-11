"Перемирие" до 9 мая завершено, – Песков

Недавно кремлевский диктатор Путин объявлял так называемое трехдневное "перемирие". Его пресс-секретарь Песков заявил, что "перемирие" прекращено.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Пескова, которое цитируют росСМИ.

Смотрите также Путин выступил с циничным заявлением о войне в Украине: что он сказал о перемирии

Песков заявил о завершении "перемирия"

На днях ранее российский диктатор Владимир Путин объявил о "перемирии" по случаю 9 мая. Оно якобы должно было длиться с 00:00 в ночь 7 на 8 мая до 00:00 10 на 11 мая.

Ночью 11 мая Кремль заявил о завершении так называемого "перемирия".

В то же время приспешник Путина Песков цинично заявил, что Россия "не видела реального прекращения огня" со стороны Украины.

Подчеркнем, что "перемирие" Путина – это только слова. За первые 12 часов так называемого "перемирия" оккупанты 734 раза нарушили прекращение огня. Военные рассказывают, что за это время вражеская армия осуществила 63 штурмовые операции, о чем сообщал министр МИД Андрей Сибига.

Еще 8 мая так называемое "перемирие" комментировал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Россия нарушает самопровозглашенное "перемирие", обстреливая Сумщину, а также на фронте Востока, Харьковщины. Сами объявили, сами же и нарушают,

– отмечал он.