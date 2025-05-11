Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Пєскова, яку цитують росЗМІ.

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Пєсков заявив про завершення "перемир'я"

Днями раніше російський диктатор Владімір Путін оголосив про "перемир'я" з нагоди 9 травня. Воно начебто мало тривати від 00:00 у ніч 7 проти 8 травня до 00:00 10 проти 11 травня.

Вночі 11 травня Кремль заявив про завершення так званого "перемир'я".

Водночас посіпака Путіна Пєсков цинічно заявив, що Росія "не бачила реального припинення вогню" з боку України.

Наголосимо, що "перемир'я" Путіна – це лише слова. За перші 12 годин так званого "перемир'я" окупанти 734 рази порушили припинення вогню. Військові розповідають, що за цей час ворожа армія здійснила 63 штурмові операції, про що повідомляв міністр МЗС Андрій Сибіга.

Ще 8 травня так зване "перемир'я" коментував керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Росія порушує самопроголошене "перемир'я", обстрілюючи Сумщину, а також на фронті Сходу, Харківщини. Самі оголосили, самі ж і порушують,

– зазначав він.