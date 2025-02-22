Также нужно укреплять поддержку европейских партнеров, которые осознают угрозу со стороны России. И, наконец, важным является вопрос, сможет ли Европа найти источники финансирования для закупки оружия у США. Подробнее о каждом из пунктов рассказал 24 Каналу военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко.

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Как действовать в случае сокращения помощи от США

Прежде всего, по словам военного, важно развивать собственное производство, в частности дронов, которые сейчас имеют большое значение на фронте. Украина уже значительно нарастила выпуск БПЛА и улучшила ситуацию с вооружением по сравнению с 2022 годом. Это внутренний ресурс, который необходимо аккумулировать и развивать.

Вторым аспектом является помощь европейских партнеров, которые все больше понимают необходимость поддержки Украины. Хотя и есть опасения относительно сокращения военного присутствия США в Европе, они могут оказаться безосновательными.

Третий момент – возможность Европы покупать американское оружие для Украины. США не отрицают этого, но важным остается вопрос финансирования. Европейским странам придется увеличить бюджеты и расходы или искать другие варианты для закупки боеприпасов, Patriot, NASAMS, HIMARS и артиллерийских снарядов.

Вообще хочется сохранять нормальные отношения с нашим стратегическим партнером – Соединенными Штатами. Сейчас прилагается очень много усилий со стороны президента Владимира Зеленского и украинской власти, чтобы так и было,

– отметил Мусиенко.

Украина не заинтересована в конфронтации, а, наоборот, стремится объединить партнеров вокруг себя. Важно одно: Силы обороны Украины будут держаться столько, сколько потребуется для отпора агрессору. Однако для этого, безусловно, необходимо оружие.

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На сегодня нет никакой информации о прекращении поставок оружия в Украину или о планах остановить эти поставки в ближайшее время. Если такие решения и будут приниматься, то они будут предусматривать определенные планы, которые потребуют реализации.

В случае прекращения поставок со стороны США, по словам Александра Мусиенко, Украина не будет обречена. Если бы это было правдой, украинцы не смогли бы выдержать даже первые полгода 2022 года.