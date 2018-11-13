"Прекратить немедленно": ЕС выдвинул четкое требование России из-за Украины

Евросоюз осудил присутствие российских военных и размещение вооружения на оккупированных территориях Донбасса и призывает Кремль прекратить подпитывать конфликт, поддерживая пророссийских боевиков.

Об этом говорится в заявлении, которое произнесла делегация ЕС во время специального заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает "Укринформ".

Читайте также: Псевдовыборы на оккупированном Донбассе: США отличились угрожающим заявлением в сторону России

Мы вновь призываем Россию немедленно прекратить подпитывание конфликта путем предоставления финансовой и военной помощи вооруженным формированиям. И мы глубоко обеспокоены информацией о присутствии российского военного оборудования и личного состава в районах, которые контролируют поддерживаемые Россией вооруженные формирования,

– говорится в заявлении.

В Евросоюзе напомнили, что продолжительность антироссийских санкций связана с полным выполнением Минских договоренностей.

Кроме того, делегация ЕС решительно осудила псевдовыборы, которые прошли 11 ноября на оккупированном Донбассе.

"Так называемые "выборы" являются еще одним вопиющим нарушением международного права и украинского законодательства, Минских соглашений. Мы считаем их никакими и такими, которые не имеют никакой юридической силы", - отмечается в заявлении.

Напомним, 11 ноября на оккупированных территориях Донбасса прошли псевдовыборы новых вожаков пророссийских боевиков. Как объявили оккупанты после подсчета якобы 100% бюллетеней, на оккупированной Донецкой области наибольшую поддержку среди "избирателей" "получил" ставленник Кремля Денис Пушилин, вместе с тем неподконтрольные Киеву территории Луганской области возглавит действующий главарь боевиков Леонид Пасечник.



Проведение псевдовыборов осудили на заседании Совета безопасности ООН. Их признали незаконными также большинство стран цивилизованного мира, среди которых Германия, Франция, Великобритания, Польша и др.