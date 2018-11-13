08:55
13 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Комплексы Путина. Собчак против Симоньян
      Вєсті Кремля
      22:34, 12 ноября
      Вести.UA. Перевоплощение Ляшко. Месть Барни
      Вєсті.UA
      21:42, 12 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      "Прекратить немедленно": ЕС выдвинул четкое требование России из-за Украины

      133 Читати новину українською
      Евросоюз требует от России прекратить подпитывать конфликт на Донбассе
      Евросоюз требует от России прекратить подпитывать конфликт на Донбассе / Фото из открытых источников

      Евросоюз осудил присутствие российских военных и размещение вооружения на оккупированных территориях Донбасса и призывает Кремль прекратить подпитывать конфликт, поддерживая пророссийских боевиков.

      Об этом говорится в заявлении, которое произнесла делегация ЕС во время специального заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает "Укринформ".

      Читайте также: Псевдовыборы на оккупированном Донбассе: США отличились угрожающим заявлением в сторону России

      Мы вновь призываем Россию немедленно прекратить подпитывание конфликта путем предоставления финансовой и военной помощи вооруженным формированиям. И мы глубоко обеспокоены информацией о присутствии российского военного оборудования и личного состава в районах, которые контролируют поддерживаемые Россией вооруженные формирования,
      – говорится в заявлении.

      В Евросоюзе напомнили, что продолжительность антироссийских санкций связана с полным выполнением Минских договоренностей.

      Кроме того, делегация ЕС решительно осудила псевдовыборы, которые прошли 11 ноября на оккупированном Донбассе.

      "Так называемые "выборы" являются еще одним вопиющим нарушением международного права и украинского законодательства, Минских соглашений. Мы считаем их никакими и такими, которые не имеют никакой юридической силы", - отмечается в заявлении.

      Напомним, 11 ноября на оккупированных территориях Донбасса прошли псевдовыборы новых вожаков пророссийских боевиков. Как объявили оккупанты после подсчета якобы 100% бюллетеней, на оккупированной Донецкой области наибольшую поддержку среди "избирателей" "получил" ставленник Кремля Денис Пушилин, вместе с тем неподконтрольные Киеву территории Луганской области возглавит действующий главарь боевиков Леонид Пасечник.

      Проведение псевдовыборов осудили на заседании Совета безопасности ООН. Их признали незаконными также большинство стран цивилизованного мира, среди которых Германия, Франция, Великобритания, Польша и др.

      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Псевдовыборы на оккупированном Донбассе Война на Донбассе Евросоюз Новости политики
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Действительно ли Украина проиграла информационную войну
      сегодня , 08:40 Действительно ли Украина проиграла информационную войну
      Юрій Бутусов
      "Потім вони доберуться до нас звичайних, занадто балакучих громадян": як боролася Гандзюк
      сегодня , 08:00 "Потім вони доберуться до нас звичайних, занадто балакучих громадян": як боролася Гандзюк
      Віталій Дейнега
      Умер Стэн Ли: биография культового создателя комиксов Marvel
      сегодня , 00:01 Умер Стэн Ли: биография культового создателя комиксов Marvel
      Яку небезпеку становлять Вакарчук та Зеленський на президенських виборах
      12 ноября , 23:00 Яку небезпеку становлять Вакарчук та Зеленський на президенських виборах
      Роман Кравець
      Как "долго" в Луганске помнили о теракте в Керчи
      12 ноября , 22:00 Как "долго" в Луганске помнили о теракте в Керчи
      Ольга Черненко
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Вынужденная посадка самолета с украинцами в Каире: причиной мог стать языковой скандал
       10 ноября , 15:30
      Последний день зимы: 10 лучших песен, которые еще надо услышать в феврале
      28 февраля , 13:01
      Символический украинский хит в раздевалке и тайный ключ к победе без Цыганкова: реакция соцсетей на матч Ренн – Динамо
       26 октября , 12:44
      День автомобилиста в Украине 2018: кого поздравлять
       28 октября , 08:45
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук