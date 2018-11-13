"Припинити негайно": ЄС висунув чітку вимогу Росії через Україну

Євросоюз засудив присутність російських військових та розміщення озброєння на окупованих територіях Донбасу та закликає Кремль припинити підживлювати конфлікт, підтримуючи проросійських бойовиків.

Про це йдеться у заяві, яку виголосила делегація ЄС під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає "Укрінформ".

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Ми знову закликаємо Росію негайно припинити підживлювання конфлікту шляхом надання фінансової та військової допомоги збройним формуванням. І ми глибоко занепокоєні інформацією про присутність російського військового обладнання та особового складу у районах, які контролюють підтримувані Росією збройні формування,

– йдеться у заяві.

У Євросоюзі нагадали, що тривалість антиросійських санкцій пов’язана з повним виконанням Мінських домовленостей.

Окрім того, делегація ЄС рішуче засудила псевдовибори, які пройшли 11 листопада на окупованому Донбасі.

"Так звані "вибори" є ще одним кричущим порушенням міжнародного права та українського законодавства, Мінських угод. Ми вважаємо їх ніякими та такими, що не мають жодної юридичної сили", – наголошується у заяві.

Нагадаємо, 11 листопада на окупованих територіях Донбасу пройшли псевдовибори нових ватажків проросійських бойовиків. Як оголосили окупанти після підрахунку нібито 100% бюлетенів, на окупованій Донеччині найбільшу підтримку серед "виборців" "отримав" ставленик Кремля Денис Пушилін, натомість непідконтрольні Києву території на Луганщині очолить чинний ватажок бойовиків Леонід Пасічник.



Проведення псевдовиборів засудили на засіданні Ради безпеки ООН. Їх визнали незаконними також більшість країн цивілізованого світу, серед яких Німеччина, Франція, Велика Британія, Польща тощо.