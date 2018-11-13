09:27
13 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Комплекси Путіна. Собчак проти Симоньян
      Вєсті Кремля
      22:33, 12 листопада
      Вєсті.UA. Перевтілення Ляшка. Помста Барни
      Вєсті.UA
      21:40, 12 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      "Припинити негайно": ЄС висунув чітку вимогу Росії через Україну

      1401 Читать новость на русском
      Євросоюз вимагає від Росії припинити підживлювати конфлікт на Донбасі
      Євросоюз вимагає від Росії припинити підживлювати конфлікт на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Євросоюз засудив присутність російських військових та розміщення озброєння на окупованих територіях Донбасу та закликає Кремль припинити підживлювати конфлікт, підтримуючи проросійських бойовиків.

      Про це йдеться у заяві, яку виголосила делегація ЄС під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає "Укрінформ".

      Читайте також: Псевдовибори на окупованому Донбасі: США відзначилися погрозливою заявою у бік Росії

      Ми знову закликаємо Росію негайно припинити підживлювання конфлікту шляхом надання фінансової та військової допомоги збройним формуванням. І ми глибоко занепокоєні інформацією про присутність російського військового обладнання та особового складу у районах, які контролюють підтримувані Росією збройні формування,
      – йдеться у заяві.

      У Євросоюзі нагадали, що тривалість антиросійських санкцій пов’язана з повним виконанням Мінських домовленостей.

      Окрім того, делегація ЄС рішуче засудила псевдовибори, які пройшли 11 листопада на окупованому Донбасі.

      "Так звані "вибори" є ще одним кричущим порушенням міжнародного права та українського законодавства, Мінських угод. Ми вважаємо їх ніякими та такими, що не мають жодної юридичної сили", – наголошується у заяві.

      Нагадаємо, 11 листопада на окупованих територіях Донбасу пройшли псевдовибори нових ватажків проросійських бойовиків. Як оголосили окупанти після підрахунку нібито 100% бюлетенів, на окупованій Донеччині найбільшу підтримку серед "виборців" "отримав" ставленик Кремля Денис Пушилін, натомість непідконтрольні Києву території на Луганщині очолить чинний ватажок бойовиків Леонід Пасічник.

      Проведення псевдовиборів засудили на засіданні Ради безпеки ООН. Їх визнали незаконними також більшість країн цивілізованого світу, серед яких Німеччина, Франція, Велика Британія, Польща тощо.

      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Псевдовибори на окупованому Донбасі Україна – Росія Новини Росії Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Действительно ли Украина проиграла информационную войну
      сьогодні , 08:40 Действительно ли Украина проиграла информационную войну
      Юрій Бутусов
      "Потім вони доберуться до нас звичайних, занадто балакучих громадян": як боролася Гандзюк
      сьогодні , 08:00 "Потім вони доберуться до нас звичайних, занадто балакучих громадян": як боролася Гандзюк
      Віталій Дейнега
      Помер Стен Лі: біографія культового творця коміксів Marvel
      сьогодні , 00:01 Помер Стен Лі: біографія культового творця коміксів Marvel
      Яку небезпеку становлять Вакарчук та Зеленський на президенських виборах
      12 листопада , 23:00 Яку небезпеку становлять Вакарчук та Зеленський на президенських виборах
      Роман Кравець
      Как "долго" в Луганске помнили о теракте в Керчи
      12 листопада , 22:00 Как "долго" в Луганске помнили о теракте в Керчи
      Ольга Черненко
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      У столиці розібрали снігову барикаду на Інститутській
       14 лютого 2014 , 12:19
      З’явилося відео сутички футболістів та поліції, яка застосувала сльозогінний газ
       4 вересня 2016 , 18:16
      Показан интерьер "спортивной" Lada Vesta
       23 серпня , 09:30
      Реал пропустив найшвидший гол у Лізі чемпіонів за останні 10 років після жахливого фейлу
       2 жовтня , 22:59
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук