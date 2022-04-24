Премьер Австралии назвал военную базу Китая на Соломоновых островах "красной линией"

Скотт Моррисон заявил, что попытка Китая построить военную базу на Соломоновых островах станет "красной линией" для Австралии и США. Однако не сказал, какой именно будет реакция.

Таким образом, австралийский премьер-министр отреагировал на соглашение о безопасности между Китаем и Соломоновыми островами. Непонятно ведь, что она будет означать для тихоокеанских стран, особенно если Пекин будет использовать ее для расширения своего военного присутствия в регионе.

Читайте также : Китай начинает играть в многовекторную игру, – Денисенко

Это всеобщее беспокойство не только Австралии, но и Австралии и региональных правительств, особенно таких мест, как Фиджи и Папуа-Новая Гвинея. Работая вместе с нашими партнерами в Новой Зеландии и, конечно же, в США, я разделяю ту же "красную линию", что и Соединенные Штаты, когда дело доходит до этих вопросов. У нас не будет китайских военно-морских баз в нашем регионе на пороге,

– сказал Скотт Моррисон.

В то же время, политик не сказал, как отреагирует, если "красная линия" будет пересечена и Китай действительно перейдет к созданию военной базы. Вместо этого австралийский премьер-министр рассказал, что глава правительства Соломоновых островов Манассия Согаваре заверил его, что этого не произойдет.

Соглашение Китая и Соломоновых островов

Пакт, о котором было объявлено ранее в этом месяце, рассматривается как большое вторжение Китая в богатую ресурсами часть Тихого океана, где США уже давно оказывают доминирующее влияние вместе с союзниками Австралией и Новой Зеландией.

Пекин заявил, что пакт поможет Островам поддерживать общественный порядок и справляться со стихийными бедствиями. В нем говорится о том, что это не представляет опасности для Соединенных Штатов, а также никак не подорвет региональный мир.

Заметьте – Китай хочет, чтобы Россия ослабла: смотрите видео