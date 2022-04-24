Таким чином австралійський прем'єр-міністр відреагував на угоду про безпеку між Китаєм і Соломоновими островами. Адже не зрозуміло, що вона означатиме для тихоокеанських країн, особливо якщо Пекін використовуватиме її для розширення своєї військової присутності в регіоні.
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Це загальне занепокоєння не тільки Австралії, але й Австралії та регіональних урядів, особливо таких місць, як Фіджі ТА Папуа-Нова Гвінея. Працюючи разом з нашими партнерами в Новій Зеландії і, звичайно ж, в США, я поділяю ту ж "червону лінію", що і Сполучені Штати, коли справа доходить до цих питань. У нас не буде китайських військово-морських баз в нашому регіоні на порозі,
– зазначив Скотт Моррісон.
Водночас політик не сказав, як відреагує, якщо "червона лінія" буде перетнута й Китай дійсно перейде до створення військової бази. Замість цього австралійський прем'єр-міністр розповів, що глава уряду Соломонових островів Манасія Согаваре запевнив його, що цього не станеться.
Угода Китаю та Соломонових островів
- Пакт, про який було оголошено раніше цього місяця, розглядається як велике вторгнення Китаю в багату ресурсами частину Тихого океану, де США вже давно мають домінуючий вплив разом з союзниками Австралією та Новою Зеландією.
- Пекін заявив, що пакт допоможе Островам підтримувати громадський порядок і справлятися зі стихійними лихами. У ньому мовиться про те, що це не становить небезпеки для Сполучених Штатів, а також ніяк не підірве регіональний світ.
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