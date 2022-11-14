"Государство-изгой": премьер Британии предложил план экономической изоляции России

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложил план экономической изоляции России. Он считает, что РФ – это "государство-изгой".

По словам министра, странам нужно продолжать снижать зависимость от российских энергоносителей и производить больше продовольствия. Кстати, накануне Cунак пообещал быть жестким к России на саммите G20.

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Из чего состоит план Сунака по экономической изоляции России

Продолжение поддержки тем, кому она больше всего нужна зимой. По словам Сунака, Великобритания продолжает помогать Украине, своим гражданам в плане счетов за электроэнергию, а также принимает меры по предотвращению голода в мире.

Страны, у которых есть возможность, должны производить больше продовольствия и высвобождать запасы. Так, Сунак обвинил Россию в использовании продовольствия в качестве оружия и поддержал усилия ООН по продлению зернового соглашения.

Обеспечение безопасности цепочек снабжения и быстрый отказ от энергозависимости от таких стран как Россия.

Остаться приверженными продвижению свободных рынков и открытой глобальной экономике.

Выявлять тех, кто использует свои возможности, чтобы создать кредитные ловушки для развивающихся стран, а также заняться устранением причин роста инфляции.

Сунак и Моравецкий договорились дать отпор Путину

Ранее Риши Сунак позвонил своему польскому коллеге и обсудил, как страны могут "укрепить" безопасность восточного фланга НАТО. Сунак подчеркнул, что Великобритания "внимательно следит за развитием событий".

Также Сунак заявил, что Великобритания поддерживает Польшу перед лицом российской агрессии.

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