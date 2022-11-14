"Государство-изгой": премьер Британии предложил план экономической изоляции России
14 ноября 2022 , 10:27Читати новину українською
Источник:The Telegraph
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложил план экономической изоляции России. Он считает, что РФ – это "государство-изгой".
По словам министра, странам нужно продолжать снижать зависимость от российских энергоносителей и производить больше продовольствия. Кстати, накануне Cунак пообещал быть жестким к России на саммите G20.
Важно Государство-изгой: как Россия оказалась на геополитической обочине
Из чего состоит план Сунака по экономической изоляции России
- Продолжение поддержки тем, кому она больше всего нужна зимой. По словам Сунака, Великобритания продолжает помогать Украине, своим гражданам в плане счетов за электроэнергию, а также принимает меры по предотвращению голода в мире.
- Страны, у которых есть возможность, должны производить больше продовольствия и высвобождать запасы. Так, Сунак обвинил Россию в использовании продовольствия в качестве оружия и поддержал усилия ООН по продлению зернового соглашения.
- Обеспечение безопасности цепочек снабжения и быстрый отказ от энергозависимости от таких стран как Россия.
- Остаться приверженными продвижению свободных рынков и открытой глобальной экономике.
- Выявлять тех, кто использует свои возможности, чтобы создать кредитные ловушки для развивающихся стран, а также заняться устранением причин роста инфляции.
Сунак и Моравецкий договорились дать отпор Путину
Ранее Риши Сунак позвонил своему польскому коллеге и обсудил, как страны могут "укрепить" безопасность восточного фланга НАТО. Сунак подчеркнул, что Великобритания "внимательно следит за развитием событий".
Также Сунак заявил, что Великобритания поддерживает Польшу перед лицом российской агрессии.
Достойно внимания – Путин пытается вырваться из изоляции: смотрите видео