Премьер Британии проведет переговоры с Байденом: СМИ назвали место и дату

В ближайшее время Борис Джонсон может провести переговоры с Джо Байденом. Вероятно, встреча политиков состоится в конце сентября.

Премьер-министр Великобритании попытается наладить отношения с администрацией президента Соединенных Штатов.

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Встреча Джонсона и Байдена

Ожидается, что Борис Джонсон проведет переговоры с Джо Байденом во время четырехдневной поездки в США на Генеральную Ассамблею ООН.

Она начнется в Нью-Йорке 21 сентября.

В Британии попросили Штаты провести встречу, чтобы она совпала с поездкой, а источники с обеих сторон сказали, что это в принципе согласованы.

Этот документ призван подчеркнуть особую роль обеих стран в геополитике.

Предварительная встреча политиков

Во время первого визита как президента в Европу Джо Байден в Великобритании встретился с Борисом Джонсоном.

Политики пообщались 10 июня, а частный разговор длился не более 10 минут, далее к нему присоединились советники.

Кроме этого, пообещали сотрудничать со всеми, кто разделяет демократические ценности", и противодействовать тем, кто стремится подорвать наши союзы и институты".