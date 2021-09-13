Премьер Британии проведет переговоры с Байденом: СМИ назвали место и дату
13 сентября 2021 , 07:45Читати новину українською
Источник:The Times
В ближайшее время Борис Джонсон может провести переговоры с Джо Байденом. Вероятно, встреча политиков состоится в конце сентября.
Премьер-министр Великобритании попытается наладить отношения с администрацией президента Соединенных Штатов.
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Встреча Джонсона и Байдена
Ожидается, что Борис Джонсон проведет переговоры с Джо Байденом во время четырехдневной поездки в США на Генеральную Ассамблею ООН.
Она начнется в Нью-Йорке 21 сентября.
В Британии попросили Штаты провести встречу, чтобы она совпала с поездкой, а источники с обеих сторон сказали, что это в принципе согласованы.Обратите внимание! В июне Джо Байден и Борис Джонсон подписали новую Атлантическую хартию.
- Этот документ призван подчеркнуть особую роль обеих стран в геополитике.
Предварительная встреча политиков
- Во время первого визита как президента в Европу Джо Байден в Великобритании встретился с Борисом Джонсоном.
- Политики пообщались 10 июня, а частный разговор длился не более 10 минут, далее к нему присоединились советники.
- Кроме этого, пообещали сотрудничать со всеми, кто разделяет демократические ценности", и противодействовать тем, кто стремится подорвать наши союзы и институты".