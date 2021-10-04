Премьер Грузии заявил, что Саакашвили вернется в Украину только после тюремного срока

Власти Грузии считают, что Саакашвили должен обязательно отсидеть в тюрьме. В Украину он сможет вернуться только после отбывания наказания.

Сейчас ни о каком возвращении в государство, гражданином которого он является, не может быть и речи. Такое заявление сделал премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.

Тем временем Владельцу грузинской квартиры, где скрывался Саакашвили, объявили обвинения

"Саакашвили полностью отсидит свой срок"

Глава правительства отметил, что бывший президент Грузии просит сотрудников тюрьмы вернуть его в Украину. Он с иронией заявил, что власти Грузии не спали, поэтому незаметно приехать-уехать не получилось.

Сейчас он настойчиво просит, чтобы его вернули в Украину. Он осознал, что находится в тюрьме в сложном положении....Почему он приехал, почему он наивно поверил, что мы тут спали и за его приезд ничего бы не было?

– сказал Гарибашвили.

Относительно гражданства Украины, премьер отметил: то, что Саакашвили отказался от грузинского паспорта – это унижение. "Если он хочет вернуться в Украину, он сможет это сделать после того, как полностью отсидит срок и сможет идти куда захочет", – заявил он.

Зато о помиловании или сокращении срока заключения не может быть речи, по словам главы правительства. Мол, нет никого, кто в нынешнем правительстве взялся бы за это.

Я заявляю с полной ответственностью, что Саакашвили полностью отсидит свой срок. По состоянию на сегодня он приговорен к шести годам тюрьмы. Этот приговор вынесен последней инстанцией,

– отметил премьер.

Саакашвили задержали в Грузии: главное

8 лет Саакашвили не был в Грузии и приехал, чтобы принять участие в выборах. Он обнародовал соответствующее видео, хотя официальные власти отрицали, что он пересек границу.

Оказалось, что в Грузию он попал незаконно пересекая границу в кабине трейлера.

Политика арестовали из-за открытых уголовных дел, по одному из которых суд заочно вынес решение о 6 годах заключения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не останется в стороне от дела политика в Грузии.

Украина будет добиваться возвращения Саакашвили, который является ее гражданином.