Премьер Хорватии прекращает все контакты с пророссийским президентом

В Хорватии премьер-министр Андрей Пленкович сообщил, что останавливает свои контакты с президентом Зораном Милановичем.

Известно, что Зоран Миланович утверждал, что партия главы правительства HDZ связана с бывшей югославской секретной службой.

Важно Зеленский поблагодарил премьера Хорватии за оборонную помощь и поговорил о санкциях

Андрей Пленкович обвинил президента Хорватии в том, что он манипулятор, вандал, а также "человек с пророссийскими взглядами".

После этого премьер-министр заявил, что нет намерения встречаться с ним в формате Совета нацбезопасности или даже с глазу на глаз.

"Мы не собираемся тратить время и иметь физический контакт с кем-то, кто может таким вульгарным и возмутительным образом обращаться с политической партией, правительством и многими из нас отдельно", – отметил Пленкович.

Я не знаю, является он их (российским – 24 канал) агентом или нет. Однако ущерб, который он нанес Хорватии по иностранным делам за последние два месяца, огромен,

– заявил Пленкович.

Он добавил, что пока действует это правительство, ни один министр не будет с ним ездить, организовывать совместные встречи и конференции. Для него устроят бойкот.

К теме – российских дипломатов массово депортируют из ряда стран: смотрите видео